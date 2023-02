Fußball-Oberliga  Warum sich Neuzugang Maximilian Janssen auf den 1. FC Kleve freut

Info

Stationen Maximilian Janssen hat die meiste Zeit seiner Laufbahn bei den Senioren das Trikot seines Stammvereins BV Sturm Wissel getragen. Er erzielte in 133 Partien in den Kreisligen beachtliche 103 Tore für den Klub. In der Saison 2017/18 war Janssen in der Bezirksliga für die SGE Bedburg-Hau aktiv, für die er in 32 Partien 15 Tore schoss. 2021 wechselte der Angreifer vom BV Sturm Wissel zum RSV Praest, für den ihm in der Landes- und Bezirksliga in 36 Partien bislang 17 Treffer gelungen sind.