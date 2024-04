Auf Abfahrt zur Tiergartenstraße Zwölfjährige stürzt auf der Gruftstraße und verletzt sich schwer

Eine zwölfjährige Radfahrerin ist am Mittwoch (24. April 2024) gegen 13.20 Uhr mit ihrem Fahrrad auf dem Radweg an der Gruftstraße gestürzt. Das Mädchen aus Kleve fuhr die Gruft hinab in Richtung Tiergartenstraße, als eine 62-jährige Kleverin beabsichtigte, von der Gruftstraße in eine Hauseinfahrt abzubiegen.