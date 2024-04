De Smulpaap in Millingen Weshalb diese Pommesbude in Millingen noch Luft nach oben hat

Noch einige Gedanken zum Ambiente: Bei Sonnenschein auf der Außenterrasse Platz zu nehmen ist sicher angenehm, von dort aus kann man auch sein Fahrrad im Blick behalten. Drinnen aber fehlt es an Charme, die Einrichtung erinnert an jene einer Schnellrestaurantkette. Da stechen viele andere Pommesbuden mit mehr Seele hervor, in so manchem familiengeführten Betrieb der Grenzregion können Gäste ganze Ahnengalerien an der Wand bestaunen. Mit Blick darauf hat „De Smulpaap“ noch Luft nach oben – wie bei der Pommes. Dabei gibt es reichlich Konkurrenz vor Ort: Eine Straßenecke weiter gibt es gleich die nächste Pommesbude.