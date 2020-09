In den Champions-League-Play-offs : Vier Millionen-Endspiele für Borussia

In den Champions-League-Play-offs

Am Donnerstag wird in Nyon die Gruppenphase der Champions League ausgelost. Foto: AP/Valentin Flauraud

Mönchengladbach Borussia weiß bereits, dass sie bei der Champions-League-Auslosung am Donnerstag in Topf 4 landen wird. Die Play-off-Rückspiele sind vor allem aus finanzieller Sicht spannend.

Geld oder Liebe? Diese Frage müsste sich Marco Rose theoretisch stellen, wenn die Rückspiele der Play-offs zur Champions League über die Bühne gehen. Sein Ex-Klub RB Salzburg (in Europa offiziell als FC Salzburg unterwegs) könnte Borussia Mönchengladbach, wo Rose seit 2019 Trainer ist, weitere 1,108 Millionen Euro bescheren – wenn er trotz des 2:1-Hinspielsieges gegen Maccabi Tel Aviv noch ausscheidet. Doch Rose dürfte trotzdem seinem alten Verein die Daumen drücken, der in Topf 3 bei der Auslosung am Donnerstag (17 Uhr) dann ein möglicher Gladbacher Gegner wäre.