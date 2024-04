Borussias Personal für Union Klarheit bei Omlin und Wöber – Seoane hofft noch auf ein Trio

Drei Fragezeichen also vor dem Spiel, das selbst für den sonst so nüchtern daherkommenden Seoane eine „stärkere Gewichtung hat“ in seiner Skala, nach der jedes Spiel wichtig ist. „Es wird von der Soannung her ein erhöhtes Level sein, denn wir treffen auf einen Konkurrenten, der in derselben Situation ist wie wir“, gab Seoane zu. Und zwar gegen einen Gegner, den er als „unangenehm“ einstuft, als „sehr physisch“ und „mit einer hohen Aggressivität auf den zweiten Ball“. Altbekannte Stilmittel der Köpenicker. „Unsere Aufgabe ist es, das anzunehmen“, sagte Seoane.