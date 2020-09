„Fohlenfrühstück“ : Das steht am 30. September bei Borussia an

Das steht am 30. September bei Borussia an

Mönchengladbach Wann trainiert Borussia? Wer ist verletzt? Wer hat Geburtstag? Und was hat der 30. September früher mal gebracht? Mit unserem neuen Angebot starten Sie gut informiert in den Tag.

Das steht heute an Der Mittwoch hat sich in dieser Saison als der Tag etabliert, an dem Marco Rose unter Ausschluss der Öffentlichkeit trainieren lässt. Um 21 Uhr stehen die letzten drei Rückspiele in den Play-offs zur Champions League an. Danach kennt Borussia ihre 21 möglichen Gegner (jeweils acht aus den ersten drei Lostöpfen minus Bayern, Dortmund und Leipzig) für die Auslosung am Donnerstag (17 Uhr).