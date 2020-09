Wechsel bis 5. Oktober möglich : Transfer-Endspurt für Gladbachs aussichtsloses Trio

Mönchengladbach Michael Lang, Julio Villalba und Keanan Bennetts sollen Borussia noch verlassen. bevor am 5. Oktober das Transferfenster schließt. Gelingt das nicht, dürfen sie immerhin bei den Profis bleiben.

Michael Lang war zuletzt gar nicht so weit entfernt von einem Einsatz in der Bundesliga. Weil Jordan Beyer zunächst verletzt und dann positiv auf das Coronavirus getestet wurde, war der Schweizer sowohl in Dortmund (0:3) als auch gegen Union Berlin (1:1) im Kader. Doch an der Tatsache, dass Lang den Klub verlassen darf, hat sich nichts geändert. Nur eben auch nicht, dass sich bislang in dieser Hinsicht nicht besonders viel getan hat und ein Transfer noch nicht in greifbarer Nähe ist.