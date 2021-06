EM-Borussen : Kroos befürchtet keine Ruhestörung durch die Gladbacher beim DFB

Serie Mönchengladbach In Herzogenaurach bereitet sich die DFB-Elf während der EM auf die Spiele vor. Die Gladbacher Matthias Ginter, Florian Neuhaus und Jonas Hofmann sind mit ihren Teamkollegen jeweils in Dreier- und Viererhäusern untergebracht. Wir sagen, wer mit dem zusammenwohnt.

Die Bedingungen im Hauptquartier der deutschen Nationalmannschaft sind optimal. Auf dem Gelände des DFB-Ausrüsters Adidas in Herzogenaurach wurde extra ein Camp erbaut. Von dort ist man in 30 Minuten am Nürnberger Flughafen, für den es kein Nachtflugverbot gibt, und in zwei Stunden in München, wo die deutsche Nationalmannschaft auch ihre verbleibenden Gruppenspiele gegen Portugal (Samstag, 18 Uhr) und Ungarn (Mittwoch, 21 Uhr) bestreitet. Keine Frage: Bundestrainer Joachim Löw und sein Team kommen in den Genuss zahlreicher Annehmlichkeiten.

Das werden auch die drei Borussen Matthias Ginter, Florian Neuhaus und Jonas Hofmann schon festgestellt haben. Wenn es Zeit und Temperatur zulassen, können sie zwischen den Trainingseinheiten sogar in den Pool hüpfen. Geschlafen wird in Einzelzimmern, von denen jeweils drei oder vier in einem größeren Haus untergebracht sind.

Ginter dürfte seine WG-Gruppe gefallen: Neben Christian Günter, den er noch bestens aus gemeinsamen Freiburger Zeiten kennt, gehört auch Neuhaus zu den Bewohnern. Hinzu kommt Toni Kroos von Real Madrid. „Ich bin mit dieser Besetzung sehr zufrieden. Ich würde tendenziell sagen, dass es ein ruhigeres Haus ist. Ich befürchte keine nächtlichen Störungen“, sagte Kroos in seinem Podcast „Einfach mal Luppen“.

Kroos, der gemeinsam mit Ginter 2014 Weltmeister geworden ist, ergänzte: „Es sind alles gute Typen.“ Zum Teil seien die Zimmer eingeteilt worden, aber auch das Los durfte entscheiden. „Wir wollten bewusst ein bisschen durchmischen, sodass nicht vier Leute aus dem gleichen Verein in einem Haus sind“, berichtete Kroos. Jonas Hofmann bewohnt ein Haus mit Youngster Jamal Musiala (FC Bayern), dem Leipziger Lukas Klostermann und Kapitän Manuel Neuer (FC Bayern), mit dem er sich in seiner Freizeit schon ein Tennis-Duell geliefert hat.

Foto: dpa/A3216 Peter Kneffel 20 Bilder Diese Borussen waren bereits bei einer EM dabei

Die weiteren Wohngemeinschaften: Joshua Kimmich, Leroy Sané (beide FC Bayern), Kai Havertz (FC Chelsea) und Bernd Leno (FC Arsenal); Thomas Müller, Leon Goretzka (beide FC Bayern), Robin Gosens (Atalanta Bergamo) und Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt); Timo Werner, Antonio Rüdiger (beide FC Chelsea) und Robin Koch (Leeds United); Mats Hummels (Borussia Dortmund), Niklas Süle (FC Bayern), Kevin Volland (AS Monaco); Marcel Halstenberg (RB Leipzig), Serge Gnabry (FC Bayern), Emre Can (Borussia Dortmund), Ilkay Gündogan (Manchester City).