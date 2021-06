EM-Borussen : Einmalig in Europa - Ginters Turnier-Serie geht weiter

Keiner in Europa hat in den vergangenen Jahren an so vielen Turnieren teilgenommen wie Matthias Ginter (2. v.r.) Foto: dpa/Federico Gambarini

Serie Mönchengladbach Joachim Löw weiß, was er am Gladbacher Abwehrspieler Matthias Ginter hat. Dieser könnte im Auftaktspiel gegen Frankreich seine ersten Minuten bei einer EM sammeln. Ginter hat in den vergangenen Jahren zudem etwas geschafft, was niemand sonst in Europa vorweisen kann.