Embolos Tor reichte nicht : Die vier Schweizer EM-Borussen erleben Altbekanntes

Mönchengladbach Die vier Borussen im Schweizer Team erlebten beim EM-Auftakt gegen Wales, was sie aus Gladbach in der vergangenen Saison kennen: Sie führten, siegten aber nicht.

Doch es reichte nicht. Kieffer Moore, der 1,96-Meter-Mann im Zentrum des walisischen Angriffs, hielt ebenfalls den Kopf hin und traf zum 1:1, da waren 74 Minuten gespielt. Danach traf Mario Gavranovic auf Vorlage Embolos noch für die Schweiz, doch das Tor zählte nicht, der Stürmer stand im Abseits. So blieb es bei dem Remis, das hatten sich die Schweier ganz anders vorgestellt, definitiv.

Für die vier Gladbacher war es in Baku, mehr als 4100 Kilometer entfernt vom Borussia-Park, ein altbekanntes Erlebnis: eine Führung, die noch verloren geht. 29 Punkte kamen in der vergangenen Saison bei Borussia zusammen, die nach Führungen nicht geholt wurden, nun kamen für Sommer, Elvedi, Zakaria und Embolo zwei bei der EM dazu.

Es waren viele Symptome, die zu diesem Remis gegen Wales führten, die dem Quartett nur zu gut bekannt sind: 18 Torschüsse und 64 Prozent Ballbesitz konnten nicht in mehr als ein Tor umgemünzt werden, und am Ende waren die Schweizer zu passiv, statt mit allem Druck auf das zweite Tor zu gehen. Die Quittung gab es durch Moore. Als der Ball im Netz lag, nahm Sommer sichtlich bedient einen tiefen Schluck aus der Wasserpulle. Er wird sich gedacht haben: „Es geht schon wieder los.“

„So, wie es jetzt gelaufen ist, fühlt sich das nach zwei verlorenen Punkten an", sagte Sommer dann später. Und: „Wir waren da eine Zeit lang zu passiv, konnten den Ball nicht halten." Sätze wie diese gehörten zum Standard-Repertoire der Gladbacher in der vergangenen Saison.

Embolo, dessen Tor nicht reichte, ging kopfschüttelnd vom Platz. Er hatte ein ausgezeichnetes Spiel gemacht, war an fast allem, was gefährlich war beteiligt, war der große Antreiber der Schweiz gewesen und hatte seine Wucht in Energie verwandelt.