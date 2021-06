In Europa vorne mit dabei : In einer Kategorie sticht Borussia aktuell Liverpool und Barcelona aus

Mönchengladbach Am Freitag beginnt die Europameisterschaft, bei der zehn Spieler von Borussia Mönchengladbach ihre Länder vertreten. Im europäischen Vergleich kann sich das sehen lassen. Dort sticht Gladbach zahlreiche Top-Klubs aus.

Der FC Chelsea hat nicht nur die Champions League gewonnen, sondern führt auch die Liste mit den meisten EM-Abstellungen der europäischen Vereine an. 17 Spieler von Trainer Thomas Tuchel nehmen an dem Turnier teil, aufgeteilt auf zehn verschiedene Nationen, darunter neben dem DFB-Trio um Antonio Rüdiger, Kai Havertz und Timo Werner auch Spieler aus England, Frankreich, Italien und Spanien. Gut möglich also, dass der künftige Europameister einen Spieler aus Chelsea in seinen Reihen hat.