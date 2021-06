Zehn plus eins – das ist Gladbachs EM-Elf : So viel Borussia steckt in der Europameisterschaft

Foto: imago images/Schüler/Marc Schueler via www.imago-images.de 13 Bilder Diese Gladbach-Profis sind für die EM nominiert

Mönchengladbach Zehn Borussen plus der an Augsburg verliehene Laszlo Bénes sowie etliche frühere Gladbacher sind bei der Europameisterschaft dabei.

In der anstehenden Europameisterschaft steckt viel Borussia. Zehn Spieler aus dem Gladbacher Kader sind nominiert, aus der Bundesliga stellt nur der FC Bayern mehr (14), ebenfalls zehn Akteure entsendet Borussia Dortmund. Dazu kommt der Slowake Laszlo Bénes, der noch einen Vertrag in Gladbach hat, aber als Augsburger Leihspieler nominiert wurde. Zehn plus eins – Borussia schickt eine gesamte Elf zur EM, die wohl gar nicht mal chancenlos wäre.

Zehn Borussen plus Laszlo Bénes. Foto: FOTOS: dpa (2) | GRAFIK: FERL

Im deutschen Aufgebot gibt es so viele Gladbacher wie seit 1976 nicht. Heute sind Matthias Ginter, Florian Neuhaus und Jonas Hofmann dabei, damals spielten vier Borussen beim deutschen Vize-Europameister mit: Berti Vogts, Rainer Bonhof, Dietmar Danner und Herbert Wimmer. Er, Vogts und Bonhof standen auch im Finale gegen die Tschechen auf dem Platz, Bonhof verwandelte den ersten Schuss im Elfmeterschießen, in dem Uli Hoeneß später entscheidend vergab. Dass es auch im Auftaktspiel dieser EM gegen Frankreich ein Borussen-Trio gibt, ist eher unwahrscheinlich, doch am Ende des Testspiels gegen Dänemark war es dann doch der Fall.

Wahrscheinlicher ist jedoch, dass die Schweiz mit ganz vielen Borussen im Team gegen Wales starten wird am 12. Juni. Yann Sommer, Nico Elvedi, Denis Zakaria und Breel Embolo dürften zum Stamm der Mannschaft von Vladimir Petkovic zählen – wie der Ex-Gladbacher Granit Xhaka. Zudem gehört der frühere Borusse Djibril Sow zum Aufgebot.

Info Erstes Borussen-Treffen ist am 15. Juni So starten die Borussen in die Europameisterschaft: Die Schweiz spielt am 12. Juni gegen Wales Österreich spielt am 13. Juni gegen Nordmazdeonien Die Slowakei spielt am 14. Juni gegen Polen Deutschland spielt am 15. Juni gegen Frankreich

Österreich bietet zwei Borussen auf, Stefan Lainer und Valentino Lazaro. Je nachdem wie die Spiele laufen, könnten sowohl die Schweizer oder die Österreicher im Achtelfinale Gegner der Deutschen sein und es somit zu einem direkten Borussen-Duell kommen: Denn der Sieger der deutschen Gruppe F trifft auf den Dritten der Gruppe A (Schweiz), B oder C (Österreich). Dazu jedoch müsste wohl das DFB-Team das erste Treffen mit einem Gladbacher bei der EM mindestens nicht verlieren: Denn Marcus Thuram, der zehnte Borusse beim Turnier, ist mit Frankreich der erste Gegner des Löw-Teams. Inwieweit er aber Chancen hat, zu spielen angesichts der extrem gut bestückten Offensivabteilung der Franzosen, bleibt abzuwarten. Dass Trainer Didier Deschamps gegen den großen Rivalen Deutschland seinen Parade-Angriff mit Kilian Mbappe, Karim Benzema und Antoine Griezman stellen wird, ist wohl keine allzu abenteuerliche Spekulation.

Thuram ist also Außenseiter bei der Equipe Tricolore, und ebenso ist es bei Bénes im slowakischen Team, das seinerseits ein Außenseiter im Turnier ist. Indes könnte es durchaus passieren, dass Bénes mit seinem Idol Marek Hamsik ein paar EM-Minuten Seite an Seite spielen darf. Es wäre ihm eine Ehre.

Foto: dpa 20 Bilder Diese Borussen waren bereits bei einer EM dabei

Und die Ex-Borussen? Neben den Schweizern Sow und Xhaka sind keine weiteren ehemaligen Gladbacher in der Gruppe A vertreten. Das liegt daran, dass Vincenzo Grifo, in der Saison 2017/18 für die Borussia aktiv, es nicht in den finalen Kader Italiens geschafft hat.

Dafür kann es in der Gruppe B zum Aufeinandertreffen ehemaliger Gladbacher Teamkollegen kommen. Denn Dänemark kann quasi mit einer Borussen-Innenverteidigung auflaufen, schließlich spielten Andreas Christensen, frisch gekürter Champions-League-Sieger mit dem FC Chelsea, und Jannik Vestergaard (FC Southampton) in der Saison 2016/17 gemeinsam in Gladbachs Abwehrreihe. Allerdings dürfte zunächst einmal Routinier Simon Kjaer (AC Mailand) die Nase gegenüber Vestergaard vorne haben.

Die dänischen Defensiv-Experten könnten es am 17. Juni gegen Belgien auch mit Thorgan Hazard zu tun bekommen, der von 2014 bis 2019 in Gladbach spielte. Hazard, zuletzt Torschütze im Testspiel gegen Griechenland, hat allerdings im hochkarätigen Aufgebot des Titelkandidaten keinen Stammplatz.