EM-Borussen : Entwarnung nach Knieverletzung bei Jonas Hofmann

Update Herzogenaurach Nachdem der Gladbacher Jonas Hofmann am Freitag aufgrund einer Knieverletzung nicht am Training der deutschen Nationalmannschaft teilnehmen konnte, gibt es einen Tag später Entwarnung aus dem DFB-Camp.

Nach einem kurzen Gespräch mit Bundestrainer Joachim Löw hatte Jonas Hofmann noch vor dem Trainingsstart am Freitag mit bedrücktem Gesicht den feinen Rasenplatz im Adi-Dassler-Stadion verlassen. Eine Knieverletzung zwingt den Mittelfeldspieler von Borussia Mönchengladbach vor dem EM-Start zu einer Auszeit. Noch am Freitag wurde Hofmann untersucht und offenbar ist die Verletzung nicht so schlimm, dass der 28-Jährige abreisen muss.

Beim Vormittagstraining der deutschen Nationalmannschaft am Samstagmorgen konnte Hofmann zwar nicht mitwirken, arbeitete aber während der Einheit individuell im Fitnesszelt. Auf einem kurzen Twitter-Video ist zudem zu sehen, wie Hofmann mit dem Fahrrad am Trainingsplatz ankommt.

Ein Mitwirken von Hofmann beim Auftaktspiel am Dienstagabend in München gegen Weltmeister Frankreich scheint daher nicht ausgeschlossen. Ob es bis dahin reicht, werden die nächsten Trainingstage zeigen. Hofmann, der sich im vergangenen November im Testspiel gegen Tschechien (1:0) einen Muskelbündelriss zugezogen hatte und im März aufgrund einer Corona-Infektion aus dem DFB-Lager abreisen musste, scheint es dieses Mal also nicht so schlimm erwischt zu haben.