Bergisch Gladbach lenkt ein : Borussia Dortmund II endgültig Drittligist

Dortmund Nach Rot-Weiss Essen hat jetzt auch der SV Bergisch Gladbach seinen Einspruch gegen Spielwertungen der U23 von Borussia Dortmund zurückgezogen. Der BVB-Nachwuchs steigt damit endgültig in die 3. Liga auf.

Die zweite Mannschaft des Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund steigt endgültig in die 3. Liga auf. Der SV Bergisch Gladbach will keine weiteren rechtlichen Schritte mehr gegen die Wertung des Spiels gegen den BVB II in der Regionalliga West einleiten. Nachdem das Sportgericht des Westdeutschen Fußballverbandes (WDFV) den Einspruchs Bergisch Gladbachs gegen die Spielwertung (1:3) abgelehnt hatte, verzichtet der Club auf weitere Schritte. Das teilte Bergisch Gladbach am Samstag mit.