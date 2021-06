Schweizer Auftakt gegen Wales : Wie Elvedi und Borussia von der EM profitieren

Mönchengladbach Borussias Schweizer Nico Elvedi geht erstmals als Stammkraft in ein großes Turnier. Davon wird auch Borussia Mönchengladbach nach der Europameisterschaft profitieren.

Seit dem Spiel um Platz drei in der Nations League gegen England am 9. September 2019 (5:6 nach Elfmeterschießen) hat Elvedi nur vier der 20 Spiele der Eidgenossen verpasst und gehörte immer dann, wenn er dabei war, zur Startelf. Wenn die Schweiz am Samstag gegen Wales (15 Uhr) das erste Spiel hat, wird Elvedi also erstmals als Stammkraft in eine WM oder ein EM-Turnier starten.