Neue Personalsorgen für den Trainer Wie Seoane seine erste Mitgliederversammlung in Gladbach erlebte

Er war am Montag mit einem großen Teil seines Teams in der Südkurve des Borussia-Parks, er selbst über die volle Distanz auf der Bühne, die Spieler für zwei Stunden davor. „Es gibt viele Aufgaben in einem so großen Klub, und da finde ich es sehr gut, dass die Mannschaft präsent war. Das zeigt Geschlossenheit, dass wir ein Klub sind, auch in schwierigen Situationen“, sagte Seoane, der bei der Versammlung das Wort nicht ergriff, aber genau in den Klub hineinhörte.