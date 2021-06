EM-Borussen : So sieht der Vorrunden-Spielplan für die Gladbacher aus

Foto: imago images/Schüler/Marc Schueler via www.imago-images.de 13 Bilder Diese Gladbach-Profis sind für die EM nominiert

Service An elf der 13 Spieltage während der EM-Vorrunde wird es Spiele mit Borussen-Beteiligung geben, insgesamt sind es 14 Partien. Allerdings gibt es zunächst nur ein direktes Aufeinandertreffen. Ein Überblick.

Yann Sommer, Nico Elvedi, Denis Zakaria und Breel Embolo machen den Anfang. Wenn die Schweiz am Samstag gegen Wales in die am Freitag startende Europameisterschaft einsteigt, beginnt auch für die Gladbacher das Turnier so richtig. Zehn Borussen plus der an den FC Augsburg verliehene Laszlo Bénes verleihen mindestens der Gruppenphase der EM einen hohen Gladbach-Faktor. Gleich an elf der 13 Vorrunden-Spieltagen sind Borussen mit ihren Nationalmannschaften im Einsatz. Zu einem direkten Duell kommt es indes nur am kommenden Dienstag.

Denn in der Gruppe F der DFB-Elf, zu der auch das Gladbach-Trio Matthias Ginter, Florian Neuhaus und Jonas Hofmann gehört, befindet sich auch der amtierende Weltmeister Frankreich - mit Marcus Thuram. Im ersten Gruppenspiel beider Nationen am 15. Juni (21 Uhr) in München kommt es also zum Wiedersehen der Gladbacher Teamkollegen.

Die deutsche Mannschaft spielt im Anschluss – jeweils auch in München – am Samstag, 19. Juni (18 Uhr), gegen Portugal und am Mittwoch, 23. Juni (21 Uhr) gegen Ungarn. Frankreich bekommt es an denselben Tagen – jeweils in Budapest – dementsprechend zuerst mit Ungarn (15 Uhr) und dann mit Portugal (21 Uhr) zu tun.

Foto: dpa/A3216 Peter Kneffel 20 Bilder Diese Borussen waren bereits bei einer EM dabei

Die Schweiz mit ihrem Borussen-Quartett spielt der Gruppe A nach dem Auftakt gegen Wales in Baku (Samstag, 15 Uhr) noch in Rom gegen Italien (Mittwoch, 16. Juni, 21 Uhr) und in Baku gegen die Türkei (Sonntag, 20. Juni, 18 Uhr).

Stefan Lainer und Valentino Lazaro sind mit Österreich in der Gruppe C aktiv und spielen in Bukarest gegen Nordmazedonien (Montag, 13. Juni, 18 Uhr), in Amsterdam gegen die Niederlande (Donnerstag, 17. Juni, 21 Uhr) und wieder in Bukarest gegen die Ukraine (Montag, 21. Juni, 18 Uhr).

Und Laszlo Bénes tritt mit der Slowakei in der Gruppe E in St. Petersburg gegen Polen (Montag, 14. Juni, 18 Uhr) und Schweden (Freitag, 18. Juni, 15 Uhr) sowie in Sevilla gegen Spanien (Mittwoch, 23. Juni, 18 Uhr) an.