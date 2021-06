EM-Borussen : Auf Sommer könnte eine erfreuliche EM-Pause warten

Serie Borussias Torwart Yann Sommer fehlt der Schweizer Nationalmannschaft möglicherweise im EM-Gruppenspiel gegen Italien. Der Grund: Der 32-Jährige wird zum zweiten Mal Vater. Das Team kurzzeitig zu verlassen, wäre laut Schweizer Medien möglich.

Die Geburt seiner zweiten Tochter steht kurz bevor – und Sommer würde gerne dabei sein. „Klar würde ich gerne bei der Geburt bei meiner Frau sein und ihr beistehen. Das muss ich, wenn es soweit ist, mit dem Trainerstab besprechen“, wurde Sommer vor zwei Wochen in der Schweizer Tageszeitung „Blick“ zitiert. Die Medien in seinem Heimatland spekulieren nun, dass damit Sommer am Mittwoch in Rom gegen Italien fehlen könnte.