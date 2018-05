Pfingsten: 120 internationale Teams auf dem Fußballplatz

Meerbusch Pfingst-Cup mit Mannschaften aus Turin, Dortmund, München, Petersburg, Leipzig und Meerbusch

In diesem Jahr richtet der TSV Meerbusch zum vierten Mal das internationale Pfingstturnier aus. Der TSV übernimmt auch die Koordination des mit 120 Teams besetzten Turniers an den vier Standorten des TSV Meerbusch, SC Schiefbahn, SV Rheydt 08 und OSC Rheinhausen. Die besondere Herausforderung: knapp 650 Spiele müssen zeitgerecht abgewickelt werden. Folgende Teams sind dabei: Titelverteidiger Borussia Mönchengladbach, Manchester City, Juventus Turin, Borussia Dortmund, Zenit St. Petersburg, FC Everton, Feyenoord Rotterdam, PSV Eindhoven, RSC Anderlecht, RB Leipzig, Bayer 04 Leverkusen, 1. FC Köln, FC Middlesbrough, Standard Lüttich, Girondins Bordeaux, FC Middlesbrough, FC Fulham, Hajduk Split, Sheffield United, Hellas Verona, Bröndby IF Kopenhagen, Austria Wien, Lok Moskau, FSV Mainz 05, Blackburn Rovers, KV Mechelen, Excelsior Rotterdam, Lok Plovdiv, Eintracht Braunschweig, TSV 1860 München, Karlsruher SC, SV Darmstadt 98, Fortuna Düsseldorf, VfL Bochum, MSV Duisburg, Arminia Bielefeld, FC Heidenheim, FC Hansa Rostock, Stuttgarter Kickers und der FSV Frankfurt. In diesem Jahr findet die Championsrunde beim TSV Meerbusch in Lank statt. Das heißt: Alle Erstplatzierten und die Gewinner der Play-Off-Spiele der Tabellenzweiten der 20 Vorrunden-Gruppen (samstags) spielen am Sonntag in Lank. "Es wird wieder ein Kraftakt. Die Vorbereitungen für das Turnier laufen bereits seit Sommer 2017. Allein gut 80 Helfer sorgen dafür, dass an den zwei Tagen mehr als 1000 Spieler, Eltern, Fans und Besucher versorgt werden", so Poschmann. Infos unter www.tsv-meerbusch.de