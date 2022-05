Fußball in Meerbusch : FC Büderich will letzten Schritt machen

Büderichs Trainer Toni Molina will in seiner letzten Saison beim FCB den Aufstieg perfekt machen. Foto: RP/Christoph Baumeister

Meerbusch Nur noch ein Sieg fehlt dem FC Büderich, um den Landesliga-Aufstieg perfekt zu machen – und die Mannschaft ist optimistisch, dass das auch gelingt. Oberligist TSV Meerbusch muss am Sonntag bei Spitzenreiter Bocholt ran.

Das Bier für die Aufstiegsfeier hat der FC Büderich 02 bereits kaltgestellt. Ein Sieg fehlt dem Bezirksliga-Spitzenreiter nur noch, um den Sprung in die Landesliga endgültig perfekt zu machen. Drei Partien hat er dafür Zeit, doch wenn es nach Trainer Denis Hauswald geht, sollen die noch nötigen drei Punkte gleich am Sonntag (13 Uhr) im Auswärtsspiel bei Ratingen 04/19 her. „Wir möchten den letzten Schritt so früh wie möglich gehen. Und auch wenn unser Gegner sich in der Rückrunde wirklich gut verkauft, bin ich guter Dinge, dass uns das schon am Wochenende gelingt“ sagt Hauswald, dessen Mannschaft in der gesamten Saison ungeschlagen ist und mit dem jüngsten 3:1-Sieg im Gipfeltreffen gegen Jüchen-Garzweiler seine Vormachtstellung noch einmal unter Beweis stellte. Mit Ausnahme der gesperrten Orkun Akbaba und Fabian Gombarek haben die Büdericher alle Mann an Bord.

In der Aufstiegsrunde der Oberliga Niederrhein steht für den TSV Meerbusch am Sonntag (15.30 Uhr) die schwere Aufgabe beim 1. FC Bocholt an. Die Hausherren führen die Tabelle mit vier Punkten Vorsprung an und stehen somit dicht vor dem Aufstieg in die Regionalliga. Satte 94 Treffer haben sie im bisherigen Saisonverlauf erzielt. „Bocholt ist eine Offensivmaschine, die nur schwierig aufzuhalten ist“, sagt Trainer Toni Molina. Sein Team kam hingegen zuletzt bei Tabellennachbar Schwarz-Weiß Essen mit 1:5 unter die Räder. „Dieser Auftritt ist für mich nach wie vor unerklärlich, denn in den Wochen zuvor hat bei meiner Mannschaft die Einstellung immer gestimmt“, sagt Molina. In einer Aussprache hätten seine Schützlinge ihm aber versichert, dass sich so ein Auftritt in den letzten drei Saisonspielen nicht wiederholen werde. „Ich bin sicher, dass die Jungs es ernst meinen und sich in Bocholt wieder von einer anderen Seite präsentieren werden“, so Molina. Verzichten muss er auf Daniel Hoff, dafür könnten Fabio Fahrian und Tim Nehrbauer in die Startelf zurückkehren.