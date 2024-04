Sportarten in Meerbusch Hockey beim GWR: Einstieg noch mit zehn Jahren möglich

Verein In Meerbusch bietet ein Verein Hockey an: GWR Büderich. Umringt von den Bundesligavereinen aus der näheren Umgebung – dem Düsseldorfer HC, Schwarz-Weiß Neuss und dem Crefelder HTC – hat sich der Verein am Eisenbrand in den vergangenen Jahren hervorragend entwickelt. Aktuell gehören der GWR-Hockeyabteilung rund 275 Mitglieder an. Der Großteil (etwa 250) sind Kinder und Jugendliche im Alter von fünf bis 16 Jahren, die in 17 verschiedenen Mannschaften zum Einsatz kommen. Im Sommer wird in der Regel zweimal pro Woche trainiert, im Winter mangels Hallenkapazitäten nur einmal.