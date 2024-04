Sport in Meerbusch U13 des SSV fordert TSV im Kreispokalfinale heraus

Das wird auch im Endspiel vonnöten sein. Während die Rot-Weißen in der Kreisleistungsklasse aktuell auf Rang sechs stehen, belegt der TSV eine Spielklasse darüber, in der Niederrheinliga, den zweiten Platz. „Wir sind krasser Außenseiter, aber in einem Spiel ist immer etwas möglich“, meint Adam. Große Hoffnungen setzen die Strümper auf ihre stabile Defensive: In den bisherigen 17 Meisterschaftsspielen mussten sie lediglich 21 Gegentreffer hinnehmen – damit stellen sie die beste Abwehr der Kreisleistungsklasse. „Wenn wir es im Endspiel schaffen, lange die Null zu halten, könnte etwas gehen“, sagt Adam. Er und Benjamin Zukic, die das Team seit mehreren Jahren als Trainerduo betreuen, werden im Sommer wieder in die zweite Reihe rücken und von da an nur noch als Co- bzw. Torwarttrainer fungieren. „Die Jungs brauchen einen neuen Impuls. Daher wird zur neuen Saison in Konstantin Nikolic ein junger, hungriger und lizensierter Trainer den 2011er-Jahrhgang übernehmen“, sagt Adam.