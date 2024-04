Kommunalpolitik in Meerbusch Rat stimmt über Siegerentwurf für Kalverdonk ab

Auftragsvergabe für Kalverdonk Auf der Tagesordnung steht auch das Ergebnis des städtebaulichen Wettbewerbs für die Baulandentwicklung Kalverdonk in Osterath. Wie aus der Beschlussvorlage hervorgeht, wurde das Vergabeverfahren mit der Bürogemeinschaft Schaller Architekten Stadtplaner als Sieger beendet. Die Stadt schlägt deshalb vor, dass die Architekten aus Köln ihren Entwurf für das 37 Hektar große Gebiet in Osterath entlang der Bahnlinie weiter ausarbeiten und den Einstieg in das Bauleitverfahren vorbereiten. Die Pläne waren in der Politik umstritten. Ein Grund dafür war die geplante Bebauung nördlich der Bahnlinie, die von den Grünen, UWG und Die Fraktion abgelehnt wurde.