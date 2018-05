Meerbusch: Die "Boygroup" aus der Heilig-Geist-Kirche

Sie haben Spaß am Handwerken und kümmern sich darum, dass die Heilig-Geist-Kirche in gutem Zustand ist: die Herren der selbst ernannten "Boygroup". Foto: Hans-Jürgen Bauer

Meerbusch Mittwochs kümmert sich eine Seniorengruppe um das Büdericher Gotteshaus. Die Ehrenamtler räumen auf und pflegen das Gelände.

Emsiges Treiben herrscht in der großen Werkstatt unter der Heilig- Geist-Kirche. Jeden Mittwoch um 10 Uhr treffen sich Rudolf Dahm, Manfred Geister, Hermann Müsch, Gerd Pause, Peter Idel, Jimmi Heinen, Wilhelm Josef Lambertz, Jürgen Bell und Achim Pütz in der Kirche, um mit viel Spaß und ehrenamtlichem Einsatz das Kirchengelände instand zu halten. Da fallen Sätze wie: "Wo sind denn die Schrauben?" Die Arbeiten der rüstigen Rentner sind vielseitig. Glühbirnen auswechseln, Gartenarbeiten, Hungertücher verlängern, Reparaturen, die Folgen von Vandalismus beseitigen, Dreck einsammeln, es gibt kaum etwas, das sie nicht machen. "Früher haben wir auch gestiftete Weihnachtsbäume gefällt und sie in der Kirche aufgestellt", erzählt Dahm, der "Anführer" der selbst ernannten "Boygroup". Da aber keine Bäume mehr gestiftet würden, stellen die rüstigen Rentner jetzt nur noch die gekauften Bäume auf, bedauert der Architekt, der auch am Bau der Kirche beteiligt war.

Eine reine Herrenrunde sind die fleißigen Helfer der Kirche allerdings nicht mehr. Mit Annemarie Idel gehört jetzt auch eine Frau dazu. Die passionierte Hobbygärtnerin ist durch ihren Mann zu der Gruppe gestoßen. Mit Liebe kümmert sie sich hauptsächlich um die Rosen, weshalb die Männer sie auch die "Rosenmarie" nennen. Auch wenn sie es zurzeit mittwochs nicht zur gemeinsamen Arbeit schafft, ist Idel nicht müßig und sorgt sich an anderen Tagen um die Blumen. Gegen mehr Frauen im Trupp hätte die "Boygroup" auch nichts einzuwenden. "Dann ändern wir einfach unseren Namen", sagt Dahm mit einem Augenzwinkern. Natürlich sind auch neue männliche Mitglieder jederzeit willkommen. "Es gibt nur eine Voraussetzung", erklärt der 84-Jährige. "Der Spaß am Handwerken muss vorhanden sein." "Das Schöne an der Arbeit hier ist, dass man sofort ein Ergebnis hat und direkt sieht, was man gemacht hat", meint Pütz, der mit seinen 66 Jahren der Junior der Gruppe ist. Wenn die Kommunionkinder vor dem schönen Rasen und den blühenden Rosen ständen, sei das ein tolles Bild. Jung scheint das Engagement aber auch zu halten, schließlich ist das älteste Mitglied schon 85 Jahre alt. Besonders das Gemeinschaftsgefühl schätzt die "Boygroup". Bevor es mittwochs losgeht, gibt es erst einmal eine gemeinsame deftige Stärkung. "Und wenn dann um 12 Uhr die Glocken der evangelischen Kirche läuten, wir haben nämlich keine eigenen Glocken, wird alles weggeräumt", so Dahm.