Ehemalige Konditorei Brass in Korschenbroich Im Ortskern Abbrucharbeiten für neue Immobilie

Nun aber beginnen die Abbrucharbeiten. Inzwischen wurde auch die Andreas-Grundschule darüber informiert. Diese wiederum teilte den Eltern der Schüler mit, dass es aufgrund des Bauvorhabens an der Sebastianusstraße in den kommenden Wochen zu Beeinträchtigungen sowohl im Straßenverkehr als auch in den Fußgängerbereichen kommen wird. Kinder, die üblicherweise diese Strecke für ihren Schulweg nutzen, werden gebeten, stattdessen die Fußgängerampel an der Borrenstraße in Höhe Don-Bosco-Straße und Hoher Weg zu überqueren.