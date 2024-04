Zusammenleben in Meerbusch „Seelenhund“ Bilbo bekommt Kollegen

Seit mehr als zwei Jahren besucht Rauhaardackel Bilbo im Johanniter-Stift in Büderich Senioren. Die Resonanz des „Seelenhundes“, der die Seele vieler Frauen und Männer berührt, ist enorm. Etliche ältere Menschen in dem Haus fiebern mittlerweile dem wöchentlichen Treffen zur Kaffeezeit entgegen. Nun bekommt Bilbo Verstärkung. Laut Frauchen Elke Platen-Büchle stehen sechs zusätzliche Hund-Mensch-Teams bereit, um ab 1. Mai die Bewohner mit ihren Besuchen aufzuheitern. „Drei weitere Teams sind in der Warteschleife“, sagt die 67-Jährige, die als Schwester Elke in Meerbusch Senioren betreut und auch palliativ tätig ist.