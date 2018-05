Meerbusch: Schützen zwischen Disco und Zapfenstreich

Meerbusch Die St.-Sebastianus Schützebruderschaft Büderich feiert von Samstag bis nächsten Mittwoch ihr großes Fest

In Uniform sind die Schützen erst ab Sonntag unterwegs. Der Artillerieverein böllert ab 13 Uhr seine Geschütze an verschiedenen Stellen im Ort, um das Signal zum Festbeginn zu geben. Das Regiment tritt um 17 Uhr am Deutschen Eck an, und die Musikzüge spielen dort zuerst zu einem Ständchen auf. Nach einem kurzen Umzug spricht Thomas III. Kepurra um 18 Uhr zum ersten Mal vom Thron an der Niederdonker Kapelle und erlebt dann den Großen Zapfenstreich. Am Alten Kirchturm wird um 18.45 Uhr der Verstorbenen gedacht und ein Kranz niedergelegt, bevor "Tanz, Spaß und Rock im Schützenzelt" beginnen.