Fußball in Meerbusch Für den TSV Meerbusch geht es ans Eingemachte

Oberliga-Lokalrivale FC Büderich 02 traf bereits am gestrigen Freitagabend auf den Mülheimer FC (Ergebnis bei Redaktionsschluss nicht bekannt). Bezirksligist TSV Meerbusch II empfängt am Sonntag um 15 Uhr den SC Waldniel. In der Kreisliga A kommt es am Sonntag um 15.30 Uhr zum Lokalderby zwischen dem SSV Strümp und dem TSV Meerbusch III. Mit einem Sieg könnten die Gastgeber bis auf einen Punkt ans rettende Ufer heranrücken. Die Frauen des OSV Meerbusch treten am Sonntag um 15 Uhr zum Landesligaduell in Niederwenigern an.