Erkrath: Bruderschaft lädt zum Schützenfest

Erkrath Die Kirmes ist bis 3. Juni geöffnet. Am Freitag fällt der Königsschuss.

Um 13.45 Uhr tritt die Bruderschaft am Schießstand an und holt die Majestäten ab. Spannend wird es ab 14.30 Uhr: Dann beginnt nämlich das Königs- und Prinzenschießen auf dem Festplatz, musikalisch umrahmt von der Blaskapelle Garath. Die Bruderschaft geht davon aus, dass um 16.30 Uhr der neue König feststeht. Die Schützen treten um 17.45 Uhr auf der Gerberstraße an, gegen 18 Uhr erfolgt der Abmarsch zum Pfarrhaus und die Proklamation der neuen Majestäten durch den Präses der Bruderschaft. Es schließen sich das Fahnenschwenken, der Große Zapfenstreich und der Festzug mit Blaskapellen und Tambourcorps an.