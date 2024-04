„Sportlerin des Jahres“ in Wermelskirchen „Ich habe mir einen Namen im Reitsport gemacht“

Die Liebe zu Pferden ist in der Familie von Julie Schmitz-Heinen fest verankert. Ihre Eltern Elke und Wolfgang Schmitz-Heinen haben sich damals über den Reitsport kennengelernt, vor rund 25 Jahren bauten sie den privaten Pferdehof „Hof am Eifgen“ in Wermelskirchen. Auf ihm lebt die 17 Jahre alte Schülerin bereits ihr ganzes Leben. Aufgewachsen ist sie mit drei älteren Brüdern – zwei von ihnen ritten ebenfalls. „Ich hatte schon immer Kontakt zu Pferden. Mit vier Jahren habe ich dann mein erstes Pony bekommen“, sagt sie.