Meerbusch : Mehr als 90.000 Euro Zuschuss für Sportbund

Meerbusch Der Rhein-Kreis Neuss will sich weiter stark für den heimischen Sport machen. Kreisdirektor und Sportdezernent Dirk Brügge überreichte jetzt den Bewilligungsbescheid in Höhe von 91.700 Euro an den Vorsitzenden des Sportbundes Rhein-Kreis Neuss, Hermann-Josef Baaken. Das Geld dient unter anderem dazu, das Angebot an Aus-, Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen für Übungsleiter, Jugendleiter und ehrenamtliche Funktionäre der 345 Mitgliedsvereine aufrecht zu erhalten. Insgesamt vertritt der Sportbund nahezu 120.000. "Wir haben sehr gut ausgebildete und engagierte Übungsleiter in unseren Vereinen", so Brügge, "damit das auch so bleibt, ist dieser Zuschuss eine gute Investition." Darüber hinaus fördere der Kreis die Sportklubs auch direkt, beispielsweise durch den Übungsleiterzuschuss, der auf 345.000 Euro erhöht worden sei.

"Die Arbeit des Sportbundes ist dank eines professionellen Teams ein Gewinn für den Sport in der Region und ein entscheidender Faktor einer subsidiären Sozialpolitik", sagt Baaken. Auf der Basis der finanziellen Unterstützung durch den Kreis und die Zusammenarbeit im Rahmen des Vier-Türen-Modells könne man hochwertig arbeiten und stärke damit das überwiegend ehrenamtliche Engagement an der Basis.

(RP)