Meerbusch: Dr.-Franz-Schütz-Platz ist ab heute für neun Tage gesperrt

Meerbusch Stadt empfiehlt, Pfingsten aufs Fahrrad umzusteigen.

In Büderich beginnt am heutigen Dienstag der Kirmesaufbau. Im Zuge dessen fallen auf dem Dr.-Franz-Schütz-Platz alle Parkplätze weg. Darauf weist die Stadtverwaltung hin. Entsprechend angespannt werde die Verkehrssituation im Zentrum Büderichs sein. Autofahrern wird dringend empfohlen, bis zum Ende des Schützenfestes und der Kirmes das Umfeld des Dr.-Franz-Schütz-Platzes und der Dorfstraße zu meiden. "Besonders kurze innerörtliche Wege und kleinere Einkäufe sollte man, wenn irgend möglich, zu Fuß oder per Fahrrad erledigen", sagt Stadtsprecher Michael Gorgs. Es sei auch nicht ratsam, Kinder mit dem Auto zu den umliegenden Grundschulen zu bringen.