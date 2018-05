Landesgartenschau: Kunst aus Osterath in Sachsen-Anhalt

Kunst aus Osterath in Sachsen-Anhalt

Bärbel Kolberg mit "Elfriede" in ihrem Atelier in Osterath. Foto: U.D.

Meerbusch Uta von Naumburg und Albrecht, der Bär, heißen die beiden Betonfiguren, die bei der Landesgartenschau in Burg in Sachsen-Anhalt zu sehen sind.

Entstanden sind sie in einem Kunstatelier in Osterath: Die Künstlerin Bärbel Kolberg bekam den Auftrag von der Stadt Ballenstedt, die die beiden Figuren für die Landesgartenschau bestellt hat.

Bärbel Kolberg ist Expertin für Betonfiguren: Zuletzt hatte sie die "Beton-Omi" Elfriede entworfen, die im ostdeutschen Eberstedt steht. Vor drei Jahren war Elfriede kaputt, und der Bürgermeister von Eberstedt, Hans- Otto Schulze , kümmerte sich um den Transport der witzigen Figur. Kolberg reparierte die Dame in Osterath, Schulze holte sie dann wieder ab und brachte sie sicher an ihren angestammten Platz.

Und jetzt Uta und Albrecht: Die Künstlerin wollte die Darstellung der beiden historischen Figuren, die ursprünglich von den Askaniern abstammen und die Gründer von Ballenstedt sind, in die heutige Zeit übersetzen und ihr Aussehen neu interpretieren. Typische Merkmale der Uta von Naumburg sind ihr Kopftuch und eine Brosche, mit der das Kopftuch gehalten wird. Die neuzeitliche Version der Uta trägt einen roten Trenchcoat. Albrecht, der Bär, ist bei Bärbel Kolberg ein gesetzter Herr in den 70ern mit pelzbesetztem langen blauen Militär-Mantel, Hut und einem auffälligen Schnäuzer im Gesicht. Auf seinem Orden am Revers des Mantels ist ein Bär abgebildet, der sein Namensgeber ist.