Kommentar : Eine Erklärung ist dringend nötig

Die Vorstellung, bei einem Angriff alleine in eine Betonsäule zu klettern und dort auszuharren, bis die Gefahr vorüber ist, verdeutlicht die Schrecken des Krieges. Wie beklemmend muss das gewesen sein - und wer fand damals tatsächlich Schutz in dieser Zelle, die nun zum Baudenkmal werden soll? Dass solche Überbleibsel des Krieges als Mahnmale für die Nachwelt erhalten bleiben, ist sinnvoll. Allerdings dürfte das bei dieser Splitterschutzzelle nur dann funktionieren, wenn deren Funktion per Hinweistafel erklärt wird. Ansonsten wirkt das Bauwerk wie eine heruntergekommene Litfaßsäule mit einer Öffnung, die als Müllschlitz missverstanden werden kann. Daher muss dringend eine Erklärungsplakette her - nur damit ist auch für jüngere Menschen nachzuvollziehen, wie wichtig die Schutzzelle einst fürs Überleben war.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Corinna Kuhs

(RP)