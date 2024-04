Legalisierung in Meerbusch Viele Fragezeichen bei Cannabis-Kontrolle

Erlaubt ist seit dem 1. April der nicht-gewerbliche Anbau, jeder Erwachsene darf bis zu drei Pflanzen besitzen. Sämtliche darüber hinausgehenden Pflanzen sind vollständig zu vernichten. Erworben werden dürfen Samen oder Stecklinge aus EU-Mitgliedsstaaten oder über das Internet. Anbauvereine dürfen bis zu sieben Cannabissamen oder fünf Stecklinge pro Monat an ein Nicht-Mitglied abgeben. Beim Anbau muss dafür Sorge getragen werden, dass Kinder, Jugendliche und auch dritte Personen nicht an die Pflanzen kommen können. So müssen die Pflanzen etwa in abschließbaren Räumen oder Gefäßen gezogen werden – einfach in den Garten ausbringen ist also nicht erlaubt, wenn beispielsweise Kinder im Haus sind.