Meerbusch: Fahrrad passt nicht in die neue Box

Das Fahrrad steht in der Schiene in der Box, der Lenker stößt aber außen an und passt nicht rein: Tim Köhn ärgert sich, dass die Fahrradgarage für sein Rad zu klein ist. Foto: Anne Orthen

Meerbusch Die neuen Fahrradboxen, die die Stadt vermietet, sind für einige Räder zu klein. Schade, findet Tim Köhn.

Tim Köhns Fahrradbox ist die Nummer 1 in Büderich am Landsknecht. So euphorisch war er, als er von den neuen Fahrradgaragen erfuhr, die die Stadt Meerbusch vor kurzem aufgestellt hat. "Ich habe mir direkt eine reserviert und gedacht: Das ist es!" Köhn pendelt mit der Bahn zur Arbeit, wollte die Strecke zur Haltestelle künftig gerne mit dem Fahrrad zurücklegen und es sicher am Landsknecht abstellen. Eine super Idee seien die Boxen gewesen. "Ich war hellauf begeistert." Jetzt steht Köhns Fahrrad jedoch wieder in seiner Garage. Denn: Es passt nicht in die Box.