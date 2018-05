Meerbusch: Willy Wimmer: "Habe eine spannende Zeit erlebt"

Meerbusch Auf den Rhein-Kreis Neuss und auf Meerbusch lässt Willy Wimmer nichts kommen: "Meerbusch ist eine singuläre Stadt. Überaus gepflegt, überaus bürgerschaftlich, offen und in allen Zusammenhängen konstruktiv." Wimmer, Jahrgang 1943, in Jüchen lebend und 33 Jahre lang Abgeordneter im Deutschen Bundestag mit weiteren Ämtern wie verteidigungspolitischer Sprecher der CDU/CSU-Fraktion, parlamentarischer Staatssekretär im Verteidigungsministerium und Vizepräsident der Parlamentarischen Versammlung der KSZE/OSZE, hat seine politische Karriere 2009 beendet. "Ab und zu schreibe ich ein Buch, damit Konrad Mönter mich einlädt", sagt er im Gespräch vor der Veranstaltung im Kunst- und Buchkabinett lachend.

Hier spricht er offen über die Beweggründe, die ihn das Buch schreiben ließen. "Deutschland im Umbruch" lautet der Titel, der die Unterzeile "Vom Diskurs zum Konkurs - eine Republik wird abgewickelt" trägt. Nach seinen Worten aber - "jeder Tag mit dieser Bundeskanzlerin und dieser Koalition ist ein Tag, der uns schadet" - kommt das Gefühl auf, der Umbruch sei schon abgewickelt. Im Gespräch mitten in den Mönter-Antiquariatschätzen erzählt Willy Wimmer, wie er sich zum Ende der Politik-Karriere gefühlt habe: "Ich habe mich auf mein Zuhause in Jüchen gefreut, bin aus Berlin zurückgegangen in dem Bewusstsein, eine spannende Zeit gehabt zu haben. Dafür bin ich dem Staat dankbar."