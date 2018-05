Meerbusch: Das Fest-Wochenende fürs Königspaar

Meerbusch Überall an der Niederdonker Straße herrscht emsige Geschäftigkeit, Rosen werden gedreht, Pläne geschmiedet. Schließlich soll der Thron an der Niederdonker Kapelle besonders schön geschmückt werden.

Denn Thomas Kepurra ist der einzige, der innerhalb von 22 Jahren nach dem Jungschützensilber auch das Ehrenkönigs- und nun Bruderschaftssilber errungen hat. Freunde, Schützenkameraden, Nachbarn und Bekannte sind nach dem Königsschuss von Thomas Kepurra zusammengekommen, um in nur drei Wochen die Vorbereitungen für das Büdericher Schützenfest zu treffen.

Hier sind besonders die Frauen gefragt, denn die Männer tragen durchweg dunklen Anzug. Dazu passt praktisch alles. Erheblich schwieriger wäre es geworden, wenn König und Minister in Uniform aufziehen würden. Da wäre dann die Kombination des Fanfarenkorps aus Hell- und Dunkelblau beim König, die Minister hätten das Grün des Tambourkorps oder das tiefe Sattblau der Freischar getragen.

So viel Engagement bleibt nicht unbelohnt. Neben dem Jubelorden für 25 Jahre Mitgliedschaft verlieh der Bund der Historischen Deutschen Schützenbruderschaften auch die Musikauszeichnung in Bronze und das Silberne Verdienstkreuz. Und natürlich war Kepurra auch daran beteiligt, dass das Fanfarenkorps unter Leitung von Jörg Reisdorf 2003 beim Wertungsspiel mit der Traumnote 1+ abschneiden konnte.

Für die Königin, die beruflich auch im Finanzsektor beschäftigt ist, ist das Schützenbrauchtum ebenfalls nicht fremd. Bereits im Jahr 2015 war sie im Ministerjahr ihres Mannes bei König Ralph Brors dabei. Noch tiefer reichen aber ihre Wurzeln in den Düsseldorfer Karneval, wo sie bei der Gerresheimer Bürgerwehr aktiv ist und schon so manchen Karnevalszug über den Düsseldorfer Rathausplatz mitgemacht hat. Für ihren Thomas hat das Düsseldorfer Mädel dann aber die Rheinseite gewechselt und fühlt sich nun in Niederdonk im Schatten der Gnadenkapelle pudelwohl. Beim Fanfarenkorps hat die Königin es übrigens schon zum passiven Mitglied gebracht und ist sogar amtierende Passivenkönigin.