Schwalmtal : Schützenbrüder in Amern feiern sechs Tage Schützenfest

Schwalmtal Die St.-Pankratius-Schützenbruderschaft Amern St. Anton feiert vom 30. Mai bis 4. Juni Schützenfest; der Höhepunkt für das Königspaar Udo und Diana Rauchfuß sowie seine Minister Heinz-Peter und Ulrike Brachten und Michael und Monika Daniels. Am Mittwoch, 30. Mai, startet um 21 Uhr "Glow in the Dark - Black Light Party" mit der Band Plutonium für Jugendliche ab 16 Jahren (Eintritt: sieben Euro, Einlass ab 20 Uhr). Am Donnerstag, 31. Mai, um 16.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

30 Uhr treffen sich die Schützenbrüder im Sportlerheim der VSF Amern, treten um 17 Uhr an der Bahnstraße an und ziehen zum Klompenball. Dort spielt die Tanzband Good Vibes (Eintritt frei). Am Freitag, 1. Juni, um 16.30 Uhr versammeln sie sich im Sportlerheim der VSF Amern, um 17 Uhr treten sie auf der Bahnstraße an, ziehen durch den Ort (Sektion Geneschen). Um 19 Uhr treffen sich die Bruderschaftler erneut am Sportlerheim. Um 20 Uhr startet der Königs-Gala-Ball mit Good Vibes, Abendgarderobe ist erwünscht.

Am Samstag, 2. Juni, treten die Schützenbrüder am Sportlerheim an, ziehen durch den Ort, Sektion Kranenbach. Um 18 Uhr beginnt der Umtrunk in der Königsresidenz (Kranenbach-Center), um 19 Uhr treten ziehen sie zum Zelt. Ab 19.30 Uhr kann mit Swinging Funfares und DJ Schürzenjäger (Eintritt: acht Euro) getanzt werden. Am Sonntag, 3. Juni, versammeln sie sich um 7.15 Uhr am Pfarrzentrum "Die Brücke", treten um 7.15 Uhr an der Polmansstraße vor dem Kirchenaufgang an.



Viersen : Hier bin ich König

zurück

weiter

Um 8.45 Uhr beginnt die Messe vor der Kirche St. Anton mit dem Musikverein Broekhuysen. Nach Kranzniederlegung und Großem Zapfenstreich beginnt um 11 Uhr der Frühschoppen, um 16.15 Uhr folgt die Königsparade. Am Montag, 4. Juni, gibt es Gottesdienst im Zelt und Frühschoppen mit Erbensuppe. Um 17.30 Uhr verbrennen sie das Kirmesmännken.

(off)