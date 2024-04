Gut & Gerne in Düsseldorf Schokoladen-Geschäft in der Altstadt gibt auf – und sieht die Stadt mit in der Schuld

Fragt man Katharina Reyer-Jekel, warum sie ihr Schokoladen-Feinkostgeschäft am Burgplatz nach all den Jahren schließt, nennt die 36-Jährige mehrere Gründe – und einer davon macht die eigentlich so fröhliche Frau wirklich wütend. Ja klar, ihre Produkte sind seit Corona weniger gefragt. Rohstoffe wie Kakao sind teurer denn je, die Löhne steigen. Diese Probleme haben viele. Aber bei Reyer-Jekel kommt eben noch eine Sache hinzu: Ihr Vermieter, die Stadt Düsseldorf, wollte die Miete für den Laden während der Pandemie partout nicht mindern, sagt sie. Stattdessen wurde erhöht, 2023 sogar um fast zehn Prozent. „Das war für mich der Knockout.“