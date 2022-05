DFB-Pokal : Bayern muss nach Köln, BVB gegen 1860 – das sind die Partien der 1. Runde

Düsseldorf Die Spielzeit 2022/23 wirft ihre Schatten voraus. Am Sonntag wurden im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund die Begegnungen der 1. Runde im DFB-Pokal ausgelost. Hier finden Sie alle Partien im Überblick.

Rekordsieger FC Bayern München muss in der ersten Runde des DFB-Pokals beim Fußball-Drittligisten Viktoria Köln antreten. Das ergab die Auslosung im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund am Sonntagabend. Cupverteidiger RB Leipzig gastiert zum Auftakt der neuen Pokalsaison beim Regionalligisten Teutonia Ottensen, dem Hamburger Landessieger. Eine reizvolle Paarung zog der frühere Weltmeister Kevin Großkreutz für seinen Ex-Verein Borussia Dortmund, der beim Drittligisten 1860 München antreten muss.