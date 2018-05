Meerbusch: Fußball-WM-Teilnehmer trainiert im Fitness-Studio in Osterath

Meerbusch Leverkusen-Spieler Jonathan Tah ist für Russland nominiert.

Mit Jonathan Tah ist ein Fast-Meerbuscher für die Fußball-Weltmeisterschaft in Russland nominiert. Denn der Bundesligaspieler von Bayer Leverkusen ist häufiger in Meerbusch zu Gast.

Zum einen hat er sich ein eigenes privates Fitness-Studio auf dem Gelände der Alten Seilerei eingerichtet, in dem er auch selbst trainiert. Und weil er auch das Marken-Gesicht der Sportartikelfirma Under Armour ist, fand die Präsentation eines Sportschuhs dieser Firma auch in der Alten Seilerei statt. Und dann noch ein Bogen nach Meerbusch: Der jährliche Muckis-Cup, den die Wirtschaftsförderung der Stadt mit vielen Firmenmannschaften organisiert, wurde im vergangenen Jahr von Jonathan Tah eröffnet. Parallel hatte er noch einige von den Sportschuhen gespendet, die dann verlost wurden. Der Erlös des Muckis-Cups, der durch ihn ein wenig Promi-Glanz bekommen hatten, betrug knapp 3000 Euro und wurde an die DLRG gestiftet.