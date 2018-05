Meerbusch: Wappen-Poller sorgen für Diskussion

Meerbusch Der Heimatkreis Lank möchte an Pollern Metall-Wappen anbringen - und diese selbst finanzieren. Weil dafür kein Meerbusch-Emblem vorgesehen ist, ruft die Idee die SPD auf den Plan.

Was SPD-Mitglied Buers aufstößt, ist das Wappen: "Mich stört, dass es kein gemeinsames Symbol sein soll", erklärte sie. "Jedes Mal kommt das kleine Dorf zuerst." Es müsse "doch mal an der Zeit sein", dass man das gemeinsame Wappen der Stadt verwende und nicht das jeweilige Ortssymbol.

Bei der CDU sorgte die Kritik für Irritationen. "Ich bin stolz darauf, dass ein Ortsteil so etwas als Vorreiter anstößt", setzte sich Gabriele Pricken für den Heimatkreis ein. "Wenn wir einen Ortsteil mit Wappen verschönern, ist das doch positiv." Andere Stadtteile könnten die Idee gerne aufgreifen und nachmachen. Christian Welsch (FDP) mochte ebenfalls keine "separatistischen Tendenzen von Lank" erkennen und lobte die Idee. Wie viel ein Wappen kosten würde, damit andere Vereine aus anderen Ortssteilen einen Anhaltspunkt haben, wollte der Heimatkreis indes nicht verraten. Eine Art Kompromiss-Vorschlag von SPD-Ausschussmitglied Dirk Banse brachte ihm statt der gewünschten Ruhe eher irritierte Blicke ein: "Lank zu würdigen, ist okay." Dem stehe aber nicht entgegen, dass auf der einen Seite eines Pollers zwar ein Wappen mit örtlichem Bezug montiert werden könne und auf der anderen Seite das Meerbuscher Stadtwappen. Die Kosten dafür solle dann die Stadt tragen, das würde das Stadtsäckel vermutlich nicht allzu sehr belasten. So erreiche man aber, dass die Idee über den Lanker Ansatz hinausreiche und man das Ganze als "gemeinschaftliche Aufgabe" ansehe. Das sei, so Banse "eine Frage des politischen Willens", und mit seinem Doppelwappenvorschlag sei jedem gedient. Das allerdings lehnte Jörg Wartchow für die CDU ab: "Es ist nicht Aufgabe der Stadt, die Poller zu gestalten." Auf nur 20 Pollern wolle der Heimatkreis auf eigene Kosten das Lanker Wappen abbilden - "ich kann nicht verstehen, wieso wir das hier problematisieren". Stattdessen solle sich der Kulturausschuss doch freuen "und die Sache nicht zu hoch aufhängen".