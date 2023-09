Spielplan, Termine, TV-Übertragung Das müssen Sie zum DFB-Pokal 2023/24 wissen

Titelverteidiger ist wie im vergangenen Jahr RB Leipzig. Im Finale setzten sich die Sachsen mit 2:0 gegen Eintracht Frankfurt durch. Christopher Nkunku hatte RB Leipzig in Führung geschossen, Dominik Szoboszlai machte den Deckel drauf. Nach zwei Finalpleiten in 2019 und 2021 holte RB nun zum zweiten Mal in Folge den Pott.