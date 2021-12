2G, Masken, Zuschauer : Das sind die neuen Corona-Regeln in den Stadien und Hallen

Die leere Südtribüne beim letzten Aufeinandertreffen zwischen dem BVB und dem FC Bayern im Mai 2020. Foto: dpa/Federico Gambarini

Düsseldorf Bundesregierung und Ministerpräsidenten haben sich am Donnerstag auf neue Corona-Maßnahmen geeinigt, die schon am kommenden Spieltag in Bundesliga & Co. gelten. Dazu gehören 2G-Regel, Maskenpflicht und Zuschauerbeschränkungen – sogar Geisterspiele sind möglich.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der deutsche Profisport ist von bundesweiten Geisterspielen verschont geblieben, muss aber starke Zuschauer-Restriktionen verkraften. Vorerst dürfen die Stadien der Fußball-Bundesliga nur noch zu 50 Prozent ausgelastet werden - bei maximal 15.000 Fans. Für Hallensportarten sind höchstens 5000 Zuschauer erlaubt.

Lesen Sie auch Corona-Newsblog : Bund und Länder beschließen 2G für Einzelhandel und Freizeitveranstaltungen

Die Ergebnisse der Bund-Länder-Beratungen vom Donnerstag zur zugespitzten Coronalage sind allerdings wie erwartet nicht deutschlandweit einheitlich gültig. Denn neben diesen "Mindeststandards" sind den Bundesländern zusätzlich schärfere Maßnahmen wie Partien vor leeren Rängen vorbehalten - was unter anderem Bayern, Baden-Württemberg und Sachsen voraussichtlich umsetzen werden.

Lesen Sie auch Diskussion um Zuschauer : Der Fußball taugt nicht als Buhmann

"Wir halten Geisterspiele für sinnvoll und werden das auch morgen im bayerischen Kabinett umsetzen", sagte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU): "Ich finde es schade und auch schlecht, dass wir uns nicht einigen konnten, dass einige Bundesländer Zuschauer erlauben wollen."

Lesen Sie auch Großveranstaltungen in NRW : Widersprüchlichkeiten in Wüsts Pandemie-Politik

Zudem verständigten sich die Spitzenpolitiker bei ihren Beschlüssen darauf, dass medizinische Masken getragen werden müssen. Außerdem gilt, dass nur Geimpfte und Genesene (2G) in die Arenen dürfen. Ergänzend kann für die Zuschauer ein aktueller Test (2G-Plus) vorgeschrieben werden.

(kron/dpa/SID)