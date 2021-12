Knifflige Aufgabe im Niederrheinpokal : MSV Duisburg muss im Achtelfinale zu Oberliga-Spitzenreiter

Düsseldorf Keine einfache Pokal-Aufgabe für den MSV Duisburg. Der schwächelnde Drittligist bekommt es im Niederrheinpokal-Achtelfinale mit Oberliga-Spitzenreiter SSVg Velbert zu tun. Das ergab die Auslosung am Donnerstag. Als Losfee fungierte MSV-Fan Joachim Llambi.

Losfee Joachim Llambi , vor allem als Jury-Mitglied bei der RTL-Show „Let’s Dance“ bekannt geworden und bekennender MSV-Fan, hat den Zebras damit nicht das schwerste, aber dennoch ein kompliziertes Los beschert. Der schwächelnde Drittligist muss bei der SSVg Velbert antreten. Die SSVg ist aktuell Tabellenführer der Oberliga Niederrhein und konnte in der laufenden Saison noch nicht bezwungen werden (elf Siege, zwei Unentschieden). Besonders die Offensive befindet sich in Topform.

Für den MSV ist das Pokal-Duell auch die Möglichkeit zu einer Revanche. Denn an die Velberter haben die Zebras alles andere als gute Erinnerungen. In der Saison 2019/20 unterlag der MSV in der 2. Runde sensationell mit 0:2 und schied aus dem Wettbewerb aus.