Einziger ungeimpfter Spieler : Diese finanziellen Abzüge drohen Pledl bei Fortuna

Foto: Frederic Scheidemann 13 Bilder Das ist Thomas Pledl

Update Düsseldorf Bei Fortuna gibt es nur noch einen Spieler, der sich hartnäckig dagegen wehrt, sich impfen zu lassen. Dadurch muss Thomas Pledl immer wieder mit Einschränkungen im Arbeitsleben rechnen. Zuletzt musste er mehrere Tage in Quarantäne. Fortuna will nun durchgreifen. Was der Verein plant.