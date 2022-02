Folgen der Corona-Krise : Gastgewerbe braucht dringend Personal

Düsseldorf In der Gastronomie ist die Personaldecke durch die Corona-Krise deutlich ausgedünnt.Die Branche braucht nach zwei schwachen Jahren mit starken Umsatzrückgängen Beschäftigte – Rückkehrer und neue Kräfte.

Von Georg Winters

Die Gastronomen in NRW sehnen förmlich den 4. März herbei. Dann sollen nämlich unter anderem für Restaurants und Bars die Corona-Beschränkungen gelockert werden. Dann haben nicht mehr nur Geimpfte und Genesene Zutritt, die zusätzlich geboostert oder aktuell getestet sind, sondern es gilt die 3G-Regel: Wer geimpft, genesen oder getestet wird, darf rein. Wenn sich die Infektionslage vorher nicht wieder deutlich verschlimmert. Für Clubs und Diskotheken, über Monate hinweg geschlossen, könnte die 2G-plus-Regel gelten.

Fragt sich nur, von wem Gäste beispielsweise in Restaurants dann erst in der Küche bekocht und dann anschließend am Tisch bedient werden. Die Personaldecke ist dünn geworden, weil sich viele Beschäftigte in der Pandemie wegen der unsicheren Perspektiven einen anderen Job gesucht haben. Manche davon haben dem Gastgewerbe endgültig den Rücken gekehrt, andere würden zurückkehren, wenn sie eine sichere Perspektive hätten. Ohne diese haben es auch Betreiber von Clubs und Discos schwer, rechtzeitig genügend Mitarbeiter zu bekommen. Die nötige Personalstärke hängt ja auch an möglichen Zugangsbeschränkungen, was die Zahl der Gäste angeht.

Info Deutschlandweit fast eine Million Beschäftigte Ein Kellner in Köln. ⇥Foto: dpa Foto: dpa/Oliver Berg Betriebe Laut Statistischem Bundesamt hat Deutschland knapp 178.700 Gastronomiebetriebe. Belegschaft Ende 2021 gab es in der Branche 977.000 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte.

„Unternehmen und Mitarbeiter brauchen auch eine Perspektive, falls im Herbst eine neue Corona-Welle kommen sollte. Deshalb sehen wir die Politik in der Verantwortung, alles zu tun, einen dritten Corona-Herbst zu verhindern“, sagt ein Sprecher des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga) NRW.

Hinzu kommt: Jene Beschäftigte, die weg sind, waren in der Gastronomie häufig Minijobber, die nicht über Kurzarbeit im Betrieb gehalten werden konnten. Nachfolger zu finden, ist ein schwieriges Unterfangen. „Natürlich fragt man zuerst bei denen an, die schon früher für einen gearbeitet haben. Vieles läuft auch über Mundpropaganda oder die sozialen Medien“, so der Dehoga-NRW-Sprecher. Wo das nicht oder nicht ausreichend funktioniere, müssten womöglich Öffnungszeiten eingeschränkt, Ruhetage ausgedehnt oder die Speisekarten ausgedünnt werden.

Dabei braucht das Gastgewerbe nach zwei schwierigen Jahren dringend Geschäft. Im vergangenen Jahr haben die Gastronomen ihre Umsätze nach Angaben des Statistischen Bundesamts gerade einmal um 0,1 Prozent steigern können, und – rechnet man die Inflationsrate rein – haben sie sogar 2,2 Prozent verloren. Gegenüber dem Jahr 2020, das mit zwei Phasen der Zwangsschließungen ohnehin schon stark von den wirtschaftlichen Folgen der Pandemie gekennzeichnet war. So schlecht wie in den Corona-Jahren seien die Zahlen seit dem Jahr 1994 nicht gewesen, in dem das Statistische Bundesamt mit der Erfassung der Daten begonnen hat, heißt es.

„Die vergangenen beiden Jahre waren verlorene Jahre, in denen wir finanziell an unsere Belastungsgrenzen und teilweise darüber hinaus gehen mussten und Beschäftigte verloren haben“, hat auch Patrick Rothkopf, kommissarischer Regionalpräsident des Landesverbandes NRW im Dehoga, bereits erklärt.

Ein Beispiel für die akute Not der Branche: In einem 30-Kilometer-Radius um Krefeld wurden am Montag 220 Beschäftigte gesucht – Köche, Souschefs, Kellner, Küchenhilfen.