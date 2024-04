“Träumen lohnt sich“-Stiftung in Elten Herberger-Stiftung zeichnet Fußball-Profi Robin Gosens aus

Der Vertrag von Gosens, der vor dieser Spielzeit für 13 Millionen Euro von Inter Mailand in die Hauptstadt wechselte, ist zwar noch bis 2028 gültig, doch ein vorzeitiger Wechsel ist nicht ausgeschlossen. Er will sich auch im Hinblick auf die Weltmeisterschaft 2026 für die Nationalmannschaft weiter in den Fokus spielen, dies ist auch in der kommenden Saison bei Union nicht möglich, da es für die Berliner auf keinen Fall für die internationale Bühne reichen wird.