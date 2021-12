Verlosung : Signiertes Borussia-Buch der RP zu gewinnen

Mönchengladbach Seit kurzem ist das neue Borussia-Buch im Online-Shop der RP bestellbar. Eine andere Möglichkeit, ein Buch zu erhalten, ist die Teilnahme an unserem Gewinnspiel. Wir verlosen dabei zwei besondere Exemplare.

Auf 48 Seiten erinnern die RP-Reporter an die wichtigsten Ereignisse in Borussias Historie, an große Triumphe und legendäre Spiele – ob am altehrwürdigen Bökelberg oder im Borussia-Park. Darüber hinaus wird das Buch durch eine spezielle Drucktechnik optisch zusätzlich aufgewertet. So verändern sich manche Motive je nach Betrachtungswinkel.